朱红 - 小米绩后反复 留意「28773」 | 窝轮热炒特区

小米（1810）公布首季纯利47.23亿元人民币，按年跌56.8%，公司亦宣布将展开总价值不超过200亿港元公司B类普通股回购计划。小米股价绩后反复偏软，跌至28.4元附近好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「28773」，行使价40元，今年12月到期，实际杠杆6倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，今年10月到期，实际杠杆6倍。



据报华为早前以「韬定律」令晶片技术取得突破，晶片股份个别发展。中芯国际（981）表现反复，早段升近90元关口遇阻力，回落至85元水平整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「29550」，行使价106.88元，今年12月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「28775」，行使价64元，今年11月到期，实际杠杆4倍。



恒指连日受制于50天线，跌逾200点在25300点水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「69160」，收回价24750点，2028年9月到期，实际杠杆41倍。



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朱红