Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 小米绩后反复 留意「28773」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
16小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　小米（1810）公布首季纯利47.23亿元人民币，按年跌56.8%，公司亦宣布将展开总价值不超过200亿港元公司B类普通股回购计划。小米股价绩后反复偏软，跌至28.4元附近好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「28773」，行使价40元，今年12月到期，实际杠杆6倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，今年10月到期，实际杠杆6倍。

　　据报华为早前以「韬定律」令晶片技术取得突破，晶片股份个别发展。中芯国际（981）表现反复，早段升近90元关口遇阻力，回落至85元水平整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「29550」，行使价106.88元，今年12月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「28775」，行使价64元，今年11月到期，实际杠杆4倍。

　　恒指连日受制于50天线，跌逾200点在25300点水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「69160」，收回价24750点，2028年9月到期，实际杠杆41倍。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
7小時前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
8小時前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
19小時前
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
22小時前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
6小時前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
10小時前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
01:20
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
8小時前
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
3小時前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃尔康周二在罗马附近的教宗夏日别墅，向良十四世展示白色电动车Luce。法新社
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
即时国际
8小時前
更多文章
朱红 - 中芯创近月新高 敲「29550」 | 窝轮热炒特区
　　据报华为晶片技术取得突破，使手机晶片性能实现阶跃式提升，并预计数年后高端晶片电晶体密度将达到1.4纳米制程同等水平。晶片股普遍造好，中芯国际（981）股价曾升至93元，创近月新高。如看好中芯可留意认购证「29550」，行使价106.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「29547」，行使价42元，实际杠杆4倍，今年12月到期。 　　华虹半导体（1347）股价曾升逾
2026-05-27 02:00 HKT
窝轮热炒特区