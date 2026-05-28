闻风至 - 首程变身机械人概念值捧 | 鲜股落镬

纵然美股标普及纳指周二双双破顶，惟内地股市周三显著走软，连带港股亦要向下，维持近期的上落格局不变。恒生指数轻微高开9点，报25608点，早段最高见25638点，升39点。随后即告反复回落，午后最低见25258点，挫达371点。最终收报25328点，跌271点。全日成交金额3207.6亿元，连续两日高于三千亿水平。



首程控股（697）近日见兜底迹象，股价自1.54元起步连续反弹，近两个交易日更尝试企稳1.8元水平，短线向上意欲明显增强，现价值博率高企。



过去数年，首程已彻底变身为「机械人概念ETF」，集团透过基金与直投方式密集布局具身智能、生产自动化及家用智能设备等多个方向。其中最受市场关注的，是内地人形机械人龙头宇树科技。据报宇树将于6月1日挂牌，意味首程手上最具代表性的投资即将进入价值兑现阶段。



但真正值得留意的，是宇树上市只是整个物理AI产业链踏入资本市场的起步点。宇树上市市值约420亿元人民币，市场对其后市抱有极高期望，坊间甚至有声音认为估值有望突破千亿。



然而，对首程而言，更大的重点在于其手上其他具身智能与机械人投资。一旦宇树上市后走势强劲，将成为整个行业的示范效应，直接推动其他被投企业加速启动上市进程，令首程的投资组合进入「连环价值释放」阶段。



值得一提的是，首程控股于去年9月份曾以2.17元配股，集资6亿元，较现价有一定水平；再望集团执行董事刘景伟于4月份四度增持，分作价约在1.64元至1.685元水平，涉资仅百万元左右，但真金白银支持，实属意义重大。



续不断入股新项目



首程控股今年以来继续不断入股新项目，延续其「机械人概念ETF」的投资策略，2026年3月起，首程旗下基金已完成多宗新投资，包括入股中科沌序（主攻多机协同、群体决策）、加速进化科技（主攻人形机械人核心零部件）等。



对首程而言，宇树科技上市最重要的是示范作用，不止是单一项目的价值体现，更可能是整个投资组合的重估周期正式展开。



闻风至