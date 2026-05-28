郭家耀 - 鸿腾精密目标上望11元｜开工前落盘/头条名家本周心水

鸿腾精密（6088）公布季度业绩，期内来自持续经营净利润按年大幅增长67.3%至1040万美元，营业收入亦上升8.6%至11.98亿美元，主要受惠于高毛利AI产品的强劲增长动能，以及新一代连接解决方案的持续拓展。鸿腾将持续加大投资以强化核心能力，进一步巩固公司在AI生态系统及软体定义汽车领域的关键供应商地位。在当前AI伺服器算力激增的浪潮下，数据中心内部连接对高传输频宽与功率的需求迎来爆发式增长，旗下的光通讯业务直接得益于此。此外，鸿腾更前瞻布局液冷与散热技术，打入AI数据中心基础设施。而在消费端，AI



PC的升级潮流对高速介面及更精密零组件的需求，也同步带动了电脑及消费性电子业务的产品平均单价与毛利提升。管理层已设定2027年营运目标，力争收入复合增长率达20%，并将毛利率提升至22%，透过高价值AI零件取代低毛利消费电子产品，加速公司的结构性转型，前景值得乐观。目标价11元；入巿价8.5元；止蚀价7.8元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

