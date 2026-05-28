大行晨报 - 英镑续受制25天线｜大行晨报

周二美国对伊朗境内的船只和导弹发射场发动了自卫性打击，引发了对中东紧张局势再度升级的担忧。伊朗指责美国对霍尔木兹海峡附近目标实施的打击严重违反了已维持近七周的脆弱停火协议。美国则辩称，其打击目标包括导弹发射场和试图布设水雷的船只，行动完全属于防御性质。与此同时，美国国务卿鲁比奥表示，达成终止冲突的协定可能仍需几天时间。此前双方曾透露，已在谅解备忘录上取得进展，该备忘录拟停止敌对行动、恢复被封锁的海峡航运，并给予谈判代表60天时间解决伊朗核计划等复杂问题。伊朗媒体称，伊方在杜哈会谈中力主将被冻结资产解冻纳入备忘录。另外，除了中东局势，市场人士亦关注将于周四公布的4月核心个人消费支出（PCE）物价指数，还有个人收入与支出、第一季GDP修订数据，这将为联储局利率前景提供重要指引。



英镑兑美元走势，技术图表见，纵然汇价出现反弹，但仍是继续受制于25天线1.35。估计英镑续呈下行压力，支持位将会回看1.3370及1.33，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位先会回看1.35，再而则为1.3550，而上半月英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力，下一级料为1.3720水平。



澳洲统计局周三公布数据显示，4月CPI年增率为4.2%，低于市场预期的4.4%，亦较上月的4.6%有所回落。澳洲通膨持续受到美以对伊朗战争所引发的高油价支撑。这一趋势普遍被预期将促使澳洲央行在未来数月维持鹰派立场。今年以来，澳洲央行已累计升息75个点子。



澳元兑美元走势，技术图表所见，RSI正向下走低，5天线下破10天线，而汇价多日向上受制25天线，似乎澳元正开启调整阶段。黄金比率计算，



38.2%的调整幅度在0.7105，扩展至50%及61.8%则为0.7055及0.70水准。留意0.70亦是关键的100天平均线所在位置，再而破位则看至0.69水准。上方阻力预估在0.7180及0.7270，之后进一步料为0.7380及0.75水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

