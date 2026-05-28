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大行晨报 - 日圆短线值博率较高｜大行晨报

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　　日本4月剔除食品价格的通胀按年升幅见4年低位，报1.4%，市场原本预期为升1.7%。除此之外，期内剔除食品和能源价格的核心通胀按年升1.9%，升幅较3月放缓0.5%。整体通胀亦由前值轻微回落至1.4%，连续4个月低于央行2%的通胀目标。尽管通胀回落，但市场仍预计日本央行在6月议息会议将会继续提升利率，彭博利率期货显示，交易员预计日本央行下个月加息0.25厘的机率超出七成，相信和日本近期向好的经济数据亦有关系。

　　尽管环球市场风险偏向上行，但受消费和出口转暖支撑，日本经济第一季度的增长表现优于市场预期。最新公布的数据显示，今年第一季日本国内生产总值（GDP）按年增长2.1%，远高于市场预期的1.7%，并较前一季度经修订后的0.8%增速明显加快，按季则增长0.5%，亦高于市场预期的0.4%和前值。除此之外，据外媒报道，日本政府考虑将食品饮料消费税减至1%，加上今年日本各大企业加薪幅度仍然强劲，2026年将平均加薪5.4%，增幅连续第三年维持在5%之上。经合组织（OECD）最新调查报告称，日本央行应继续加息以防止经济过热，并预计央行将在明年年底之前将利率由现在的0.75厘升至2厘。

　　执笔之时，美元兑日圆回升至159.5水平，逐渐逼近160水平的心理关口。因此，日本官方干预汇市的风险升温，现水平沽美元买日圆的值博率较高。加上日本央行将于6月中旬举行议息会议，加息预期或可支撑日圆走势。短线来看，投资者可于160水平附近买入日圆，以捕捉短线回升机会，初步目标价为158水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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