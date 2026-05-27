陈乐怡 - 广合科技估值有望上修 | 开工前落盘

广合科技（1989）于算力服务器PCB领域具备较强竞争力。2026年首季业绩延续高速增长，期内实现营业收入约19.14亿元人民币，按年增长约71.4%，主要受惠于AI算力需求持续向上；纯利约3.93亿元人民币，按年增长约63.3%；毛利率达36.93%，按年提升约1.7个百分点，反映高端产品结构及规模效应持续改善。公司以算力场景PCB为核心增长引擎，在AI需求维持高景气、行业高端化趋势延续，以及公司技术升级和产能释放持续推进的背景下，盈利增长具较强可见度，估值仍有上修空间。目标价230元。



笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。



信达国际研究部

助理经理

笔者为证监会持牌人

陈乐怡