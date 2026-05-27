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彭伟新 - 中通快递上望190元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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彭伟新
19小時前
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产经 专栏
內容

　　中通快递（2057）是内地物流龙头企业，采用「网络伙伴」的营运模式，专注50公斤以下电商及商务快件，结合自营干线与加盟网点，稳居市场首位。虽然行业增速放缓，2026年首季件量仅中、单位数增长，但「反内卷」政策推动理性竞争，单价回升，价格底部初现。期内，集团市占率升至20.3%，业务量增13.2%，显著跑赢同业。单票收入约1.36元人民币，成本续降，带动盈利改善。关键客户及逆向物流占比提升，优化结构并增强毛利。科技方面，公司以自动化与AI提升效率，强化抗压能力。公司股价去年9月低见138.4元后反复向上，今年4月曾高见204元，其后回调至166.4元，上周反弹至181.6元。投资者可候178元水平部署，上望190元，若能企稳在173元则毋须沽出止蚀。

　　本人并没持有股份及相关衍生产品之权益。

资深证券分析师
彭伟新

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