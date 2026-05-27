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朱红 - 中芯创近月新高 敲「29550」 | 窝轮热炒特区

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朱红
19小時前
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产经 专栏
內容

　　据报华为晶片技术取得突破，使手机晶片性能实现阶跃式提升，并预计数年后高端晶片电晶体密度将达到1.4纳米制程同等水平。晶片股普遍造好，中芯国际（981）股价曾升至93元，创近月新高。如看好中芯可留意认购证「29550」，行使价106.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「29547」，行使价42元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　华虹半导体（1347）股价曾升逾两成创新高，其后升幅有所收窄，在144元附近整固。如看好华虹，可留意华虹认购证「28997」，行使价234.7元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡华虹，可留意华虹认沽证「29549」，行使价90元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　据报美国总统特朗普表示美伊谈判正在顺利推进，美国国债孳息率高位回落。外围股市向好，恒指表现反复，在25600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆37倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58962」，收回价26318点，实际杠杆30倍，28年4月到期。

　　恒指公司公布季检结果，恒生中国企业指数加入翰森制药（3692）及康方生物（9926），并剔出舜宇（2382）及海尔智家（6690），变动将于下月8日起生效。康方生物股价持续偏软，回落至112元附近好淡争持。如看好康方可留意认购证「29499」，行使价158.88元，实际杠杆3倍，今年11月到期；又或可留意康方认购证「25994」，行使价131.36元，实际杠杆5倍，今年8月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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