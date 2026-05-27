朱红 - 中芯创近月新高 敲「29550」 | 窝轮热炒特区

据报华为晶片技术取得突破，使手机晶片性能实现阶跃式提升，并预计数年后高端晶片电晶体密度将达到1.4纳米制程同等水平。晶片股普遍造好，中芯国际（981）股价曾升至93元，创近月新高。如看好中芯可留意认购证「29550」，行使价106.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「29547」，行使价42元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



华虹半导体（1347）股价曾升逾两成创新高，其后升幅有所收窄，在144元附近整固。如看好华虹，可留意华虹认购证「28997」，行使价234.7元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡华虹，可留意华虹认沽证「29549」，行使价90元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



据报美国总统特朗普表示美伊谈判正在顺利推进，美国国债孳息率高位回落。外围股市向好，恒指表现反复，在25600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆37倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58962」，收回价26318点，实际杠杆30倍，28年4月到期。



恒指公司公布季检结果，恒生中国企业指数加入翰森制药（3692）及康方生物（9926），并剔出舜宇（2382）及海尔智家（6690），变动将于下月8日起生效。康方生物股价持续偏软，回落至112元附近好淡争持。如看好康方可留意认购证「29499」，行使价158.88元，实际杠杆3倍，今年11月到期；又或可留意康方认购证「25994」，行使价131.36元，实际杠杆5倍，今年8月到期。



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朱红