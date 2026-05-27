闻风至 - 瑞声母凭子贵短线勿估顶 | 鲜股落镬

港股于佛诞长周末假后重开，恒生指数全日反复上落。大市轻微高开16点报25622点，随后一度急回至25431点，挫达175点。低位急速反弹，更曾倒升至25768点，升162点。午后回软，最终收报25599点，微跌6点。全日成交金额增至3594.8亿元，重上3000亿水平。



市场资金热捧AI概关硬件概念，瑞声科技（2018）近期亦获关注，主因集团旗下远地科技的液冷技术已经获得市场认可，母凭子贵下，瑞声短线难以估顶。



AI硬件狂热正席卷全球，其疯狂程度从周边市场可见一斑。以南韩股市为例，受惠于全球AI基础建设对高频宽记忆体（HBM）的渴求，南韩KOSPI指数近期历史性地突破7000点、甚至冲上8000点大关，今年累计飙升近9成。



收购远地科技引发强劲新憧憬



远地科技是瑞声于今年3月份收购的新赛道，为一间国内领先的高端数据中心液冷方案供应商。远地科技的核心王牌，在于其自主研发的ATAHORAN系列集中式液冷冷却分配单元（CDU），其2.2兆瓦（MW）及2.6兆瓦（MW）集中式液冷CDU是目前商用液冷市场上最高功率等级的规格。



目前，远地科技已联同多个龙头企业展开合作，包括与广东广电网络共同打造全国广电网络首个液冷数据中心；与上海联通临港算力中心、广州图灵AI新算力中心，以及珠海北京师范大学超算中心等部署国内多个核心算力枢纽。



据报，随着ATAHORAN系列正式进入产能爆发期，远地科技的月交付产能已达400台，产能规模跻身行业前三，并有望于年内成功打入美国主要云端服务提供商的UQD（液冷快速接头）或系统级供应链，全面开启全球化批量交付。



回到基本面，瑞声去年纯利按年升近4成，每股盈利2.18元，现价相当于历史市盈率18.5倍水平，考虑到远地科技引发的强劲新憧憬，短线不应估顶。预料市场要待公司公布上半年业绩，才有较实际数字可以作合理推算，而在此之前，可谓「纯粹靠估」。



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