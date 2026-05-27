邓声兴 - ASMPT目标价235元｜开工前落盘/头条名家本周心水

ASMPT（522）第一季度财报新增定单达7.27亿美元，创近4年新高，按年激增71.6%，定单对付运比1.43，半导体解决方案定单更增长43.2%，光子解决方案销售飙升5倍，反映AI对先进封装及硅光（CPO）需求的爆发力。期内营收34.57亿元，按年增长26.95%，归母净利润2.21亿元，更暴增200.32%，毛利率受惠高毛利先进封装产品占比提升而显著扩张。



公司近期宣布以1.2亿美元出售美国子公司NEXX予应用材料，聚焦后端封装主业，战略「瘦身」正逢其时。值得留意的是，TCB设备在逻辑及HBM领域双线突破：C2S于领先代工厂稳居主导，C2W搭载等离子AOR技术获量产定单；SK海力士为HBM3E及HBM4持续批量采购，巩固公司在先进封装产业链核心地位。存储、C2W、CoPoS、硅光等多点开花，SMT定单受AI服务器及光模块需求推动创历史新高，AI需求正从先进封装向主流后道扩散。考虑到TCB总潜在市场将从2025年7.6亿美元翻倍至2028年16亿美元，公司目标份额35%至40%，成长路径清晰。目标价235元，止蚀价190元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

