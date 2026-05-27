大行晨报 - 美元兑加元维持上升通道走高｜大行晨报

周末期间，美国总统特朗普对外表示，美伊相关谈判正有序推进。但此后特朗普又称双方无需仓促达成协议，美国针对霍尔木兹海峡的封锁措施将继续执行，风险情绪再度陷入摇摆。一方面，投资者担忧能源供应风险；另一方面，又期待停火协议能够缓解全球能源压力。



在货币政策前景方面，市场担忧，美国联储局及欧洲央行可能不得不继续维持鹰派政策立场。市场人士维持对美联储近期加息25个基点的押注，已完全计入明年3月加息的可能性，而今年内加息的概率亦高达70%，令本周四公布的4月核心个人消费支出（PCE）物价指数格外关键，同日发布的个人收入与支出、第一季GDP修订数据也将为利率前景提供重要指引。此外，新西兰央行将于本周三公布议息决议，尽管是次会议加息机率仅25%，但市场预计7月会议加息概率已升至80%。



欧罗兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数稍为回升，或见欧罗兑美元下跌动能有所减弱，当前要留意1.1660，为前期双顶形态的颈线位置，刚在周一止于此，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为1.1720及1.18，再而则会以1.20关口为重要阻力。至于支持位回看1.1570，下一级料为1.15，关键支持可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12。



美元兑加元走势，技术图表见，RSI及随机指数持续走高，汇价仍保持在上升通道中，而200天平均线13810将为当前重要阻力，倘若后市可明确跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的上扬态势。其后阻力位会料为1.3880，关键仍会是1.3950/1.40水准。较近支持先留意25天平均线1.3695，下一级看至1.3610及1.3550水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

