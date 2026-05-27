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大行晨报 - 美伊谈判左右美元短线走势｜大行晨报

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　　美国白宫多位高级官员周末透露美伊和平协议指日可待，不过双方仍在就关键条款的措辞进行谈判。据外媒报道，协议草案将把现有停火延长60天，在此期间霍尔木兹海峡将重开，伊朗也将获准出售石油。但总统特朗普表示不急于求成。美伊和平协议达成前，纽约期油周二开盘后重挫，一度失守每桶90美元，低见每桶89.4美元，之后小幅反弹至每桶92美元水平整固。

　　另外，沃什（Kevin Warsh）上个星期五宣誓就任新一届联储局主席，承诺将推动联储局变革，包括缩减6.7万亿美元的资产负债表，以及建立新的通胀分析框架。特朗普称希望沃什保持「完全独立」，但也暗示沃什上任后联储局的政策不要阻碍经济强劲复苏。不过，美国密歇根大学5月消费者信心指数终值跌至纪录低位，而且美国5月消费者信心指数终值为44.8，远低于市场预期和前值。而随着伊朗战争引发的能源冲击加剧通胀风险，美国的通胀预期亦显著恶化。美国5月消费者1年通胀预期终值为4.8%，消费者5年通胀预期终值为3.9%。

　　不过，近期仍有联储局官员针对利率发表看法，理事沃勒表示，对于货币政策委员会（FOMC）官员来说，联储局下一步是减息还是加息，其概率相当。市场揣测官员暗示局方有较大可能在下半年恢复加息，美汇指数亦受支撑于99水平之上徘徊，执笔之时正于99至99.5水平区间上落。展望2026下半年，笔者对美汇指数的走势预测维持中性，预计美汇指数将于96.3至100.5水平区间上落。现时市场正在等待美伊谈判结果，若谈判传来好消息，美汇指数或将于现水平小幅回落。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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