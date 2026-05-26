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邓声兴 - 联想绩优目标价看18元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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邓声兴
17小時前
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产经 专栏
內容

　　联想集团（992）发布全年业绩，全年营收突破800亿美元大关至830.75亿美元，按年增长20%，权益持有人应占溢利19.12亿美元，大增38%，第4季收入更达216亿美元历史新高，按年增速27%，为近5年最快，调整后净利润更飙升逾一倍。AI已成为集团实实在在的增长引擎：全年AI相关收入按年翻倍，占集团总收入33%，第4季占比更达38%；AI伺服器收入实现高双位数增长，年末项目储备高达210亿美元，带动基础设施方案业务集团（ISG）全年转亏为盈，第4季经营溢利创新高；智能设备业务集团（IDG）收入按年增长24%，个人电脑全球市占率达24.3%，创15年来最大领先优势，高端PC出货量占比达50%，摩托罗拉智能手机出货量创收购以来新高。方案服务业务集团（SSG）收入突破100亿美元里程碑，经营溢利率稳定于22.4%，运维服务与项目解决方案占比达62%，向经常性服务转型成效显著。公司已完成高端存储厂商Infinidat收购，AI伺服器液冷产能超过11000个机架，并获准在华销售H200芯片。

　　联想正从硬体制造商蜕变为AI全栈解决方案领导者，PC换机周期缩短、AI服务器需求爆发、服务业务利润震动估值修复。目标价18元，止蚀价12.5元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

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