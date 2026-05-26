朱红 - 小米止跌反弹 追「26635」 | 窝轮热炒特区

小米（1810）正式发布新车小米YU7 GT，定价约39万元人民币。董事长雷军表示，公司未来5年继续放大研发投入，目标是至少投入2000亿元以上。小米连跌多日后止跌反弹，升至30元水平整固。如看好小米可留意认购证「26635」，行使价47.9元，实际杠杆7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



阿里巴巴（9988）股东信指，公司AI业务已正式迈入商业化回报周期，公司正加大对全栈AI投资力度，将持续加大AI基础设施建设及自研晶片投入。阿里股价反弹，升至127元水平整固。如看好阿里可留意认购证「27859」，行使价155.98元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28776」，行使价116元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



市场憧憬美伊即将达成和平协议，中东局势降温，美元债息率高位回落。外围股市向好，恒指反弹约200点，在26600点水平整固。如看好恒指可留意牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆41倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58962」，收回价26318点，实际杠杆33倍，28年4月到期。



报道引述国家发改委表示，人工智能领域核心技术和应用需求呈现快速增长态势，当局致力推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，指导国产大模型加大力度适配国产算力晶片。中芯国际（981）股价于10天线见支持，升至80元附近整固。如看好中芯可留意认购证「24319」，行使价93元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



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朱红