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闻风至 - 受惠万亿基建启动 中建材值博 | 鲜股落镬

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闻风至
17小時前
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产经 专栏
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美股上周回复向上势头，杜指更是连升3日，重越5万点大关后，于上周五破顶。相对而言，港股表现实在逊色，恒生指数上周五高开255点报25641点，其后最高一度见25732点，升346点。惟午后升幅收窄，最终收报25606点，上升219点。全日成交金额则降至2813亿元。

　　内地「7万亿基建」正式落地，改写建材行业今年接下来的投资思路，在中央以出手兜底的憧憬下，水泥股中国建材（3323）见底在望，集团首季业绩亏损已见大收窄，未来扭亏在望。

　　所谓「7万亿基建」，是中央在今年第2季正式启动的大规模投资计划，涵盖交通、能源、水利、城镇更新、保障性住房等多个领域，并以「集中落地、加速开工」为核心特点。更重要是，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超强调「要强化资金要素保障」，大意即是要确保资金能够到位，而且希望激发民间资金投进基建领域。

扭亏步伐有望加速

　　从今年首季业绩表现来看，中国建材的业绩底部已经浮现，集团首季亏损大幅收窄至4.01亿元，其中，水泥板块的亏损幅度明显缩窄，而北新建材、中材科技等新材料子公司则保持稳健增长，成为支撑整体业绩的主要力量。这种「水泥拖累减轻、新材料撑起盈利」的结构性变化，意味中国建材的利润来源正在重塑，未来扭亏具备一定能见度，现在更有政策支持，可望加速其扭亏步伐。

　　展望下半年，政策需求回暖与新材料景气上行将形成双线推动。玻纤量价齐升，风电材料需求强劲，石膏板在装修与家居建材复苏下保持增长动能。

　　中国建材增持中国巨石，进一步强化其在全球玻纤产业链的控制力，亦为新材料板块提供更高的业绩弹性。

　　大摩早前点名赞中国建材的新材料业务，料成为业绩主要支撑，给予「增持」评级，目标价7.3元。大摩指，预期新材料业务抵销水泥及工程板块的拖累，预料趋势于第2季持续，新材料业务在销量及均价将录得增长。

　　政策托底之下，水泥亏损见底可期，加上新材料爆发，中国建材近期低位4.7元水平应有强劲支持力，上博空间巨大。

闻风至

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