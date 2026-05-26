伍礼贤 - 中电信具新增长机遇｜开工前落盘/头条名家本周心水

中电信（728）首季业绩总体表现稍逊预期，收入按年降2.32%，纯利降17.08%，主要受到传统业务增长放缓、增值税调整等因素的影响。公司移动用户数则稳步上扬，其中5G网络用户达3.14亿户，渗透率提升至71.3%。虽然传统业务表现没甚惊喜，但近期公司的天翼云收入按年增长6.8%，智能收入按年升39.4%，显示新业务保持良好发展势头，值得投资者关注。



此外，公司最新推出商用Token套餐，目标客户包括开发者及中小微企业客户、个人及家庭、电讯生态伙伴等，包装成类近交电话费的月费套餐，成为新基础计费单元，令公司增加现金流来源。公司凭借庞大的业务及客户规模，有望成为领先的AI服务商，料为公司带来新增长机遇。投资者可候5.3元部署，目标价6元，跌穿4.8止蚀。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际证券策略师

伍礼贤

