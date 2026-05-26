黄德几 - 联想业绩劲 AI收入续增长｜开工前落盘/头条名家本周心水

联想集团（992）交出亮丽成绩表，集团上周五公布截至3月31日季度及全年业绩，第4季收入达216亿美元，创同期历史新高，按年增长27.11%，为过去5年最高增速，纯利5.21亿美元，按年大幅增长478.89%，每股盈利4.32美仙，经调整溢利则增至5.59亿美元，按年增长100.69%。

AI业务继续成为核心增长引擎。第4季度AI相关收入按年增长84%，占集团总收入比例高达38%，较上一季度进一步提升。集团首席财务官郑孝明表示，AI相关收入已达一定规模，未来增长速度将较之前放缓，但仍预期维持高双位数增长，AI伺服器是当前主要增长动力，集团现已有210亿美元产线准备就绪。未来数年，超大型云端服务商的资本开支将达万亿美元规模，市场空间极为可观，即使AI训练领域仍有多年发展机会，但企业更需要提升生产力，而联想的AI伺服器机架方案正可捕捉这一转型需求。全年来看，AI相关收入按年增长105%，充分反映混合式AI策略（个人AI与企业AI并重）已由概念阶段转向实质贡献。



智能设备集团（IDG）第4季度收入按年增长24%至146亿美元，其中个人电脑及智能设备业务收入增长26%，创5年以来最高增速。AI PC出货渗透率持续提升，联想继续保持Windows AI PC全球领导地位。基础设施方案集团（ISG）表现突出，AI基础设施业务高速增长，液冷解决方案收入亦录得强劲升幅，透过扩大产能及优化产品组合，捕捉企业级AI投资浪潮。方案服务集团（SSG）则维持稳定扩张，高毛利服务业务占比进一步提高，营运利润率保持健康水平。



集团主席兼首席执行官杨元庆表示，集团致力于两年内将收入提升至1000亿美元，并继续优化利润率。



联想现时全球收入规模接近831亿美元（全年），位列《财富》世界500强。在PC业务稳固基础上，非PC及AI业务贡献日益显著。毛利率维持稳定，营运开支控制得宜，现金流支持研发投入及股息政策。



投资者关注点在于AI增长的可持续性。虽然AI收入基数扩大后增速或有放缓，但高双位数增长配合万亿美元级市场机会，仍具强大动力。AI PC换机潮、企业AI基础设施投资及服务化转型，将成为未来主要盈利贡献来源。至于风险因素则包括地缘政治紧张、供应链波动及竞争加剧，但联想凭借多元化布局及技术积累，具一定缓冲能力。



技术上，联想股价上周五高开高走呈大阳烛，再创近年新高，现价已反映上述乐观因素，宜等待获利回吐至14元水平始作吸纳，中线目标看18元，不跌穿12.6元可继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几