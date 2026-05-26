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大行晨报 - 纽元受制0.60关口 续呈下行压力｜大行晨报

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17小時前
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　　上周五公布的数据显示，日本4月核心通胀放缓幅度超出预期，降至2022年3月以来最低水准，日本4月核心CPI录得1.4%，整体CPI为1.4%，连续第4个月低于央行2%的目标，至于日本央行关注的核心-核心CPI则从2.4%降至1.9%。数据可能削弱日本央行提前加息的理由。不过，日本央行此前大幅上调了通胀展望，强劲的出口和一季的超预期增长也为加息保留了可能性。政府的补贴措施可能在短期内遏制能源价格，但日圆疲软带来的进口成本压力仍在持续。市场将继续关注日本央行的政策讯号以及美日利差的变化。

　　美元兑日圆上周大致维持于159水平附近上下徘徊，而就在上半月，汇价走出一波连续上涨行情，一度实现连续7个交易日收高。技术图表已见MACD上破讯号线，RSI维持上行，10天平均线升破25天平均线形成黄金交叉，估计美元兑日圆中短线续呈上行倾向。较近阻力料为160关口及106.80，其后阻力将留意162以至162.80水准，进一步看至165。较近支撑预估在158.60及158，下一级指向100天平均线157.50及156.70水准。

　　纽元兑美元走势，技术图表见RSI出现下滑，呈现调整讯号，但还可留意目前位于0.5890的上升趋向线，倘若此区亦告失守，则很大机会纽元兑美元将开展一轮下跌走势。以4月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累计涨幅计算，50%及61.8%的回调幅度在0.5835及0.58水准。较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679。至于上方阻力料为0.5920及0.5970，其后阻力位预料为0.60关口以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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