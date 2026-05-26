大行晨报 - 纽元或可考虑低吸｜大行晨报

据彭博报道，美国与伊朗最新谈判方案一定程度上缩小了双方之间的分歧，因伊朗最高领袖就保留铀库存发表偏鹰言论，谈判依然面临变数，且特朗普反对伊朗与阿曼就海峡通航建立永久性收费机制。受谈判消息影响，油价跌穿100美元水平下方徘徊整固。数据显示，美国5月份制造业活动扩张步伐创四年来最快，标普全球制造业PMI初值由前值54.5升至55.3，亦高于市场预期的53.8。数据或显示企业为应对伊朗战争推高物价而提前囤货。执笔之时美汇指数受支撑持续于50天上方约90至99.5水平区间徘徊。



另一边箱，新西兰储备银行将于今个星期公布议息结果。央行4月议息会议宣布将利率维持在2.25厘不变，结果符合预期。央行议息声明称，能源价格飙升短期内令通胀上升、经济复苏的步伐亦会放缓。央行预警该国第二季通胀将加速至4.2%，官员称将密切注意通胀走势，随时准备采取行动，令通胀回归中期2%目标。央行今周继续按兵不动相信已是市场共识。不过，新西兰今年第一季通胀意外地维持在一年半来的高位，这促使市场加大对7月加息的预期。数据显示该国首季通胀按年上升3.1%，高于预期的2.9%。按季则上升0.9%，亦高于0.8%的预期。由于该央行议息时间较其他几间主要央行较少，彭博利率期货显示交易员预计新西兰储行下半年将恢复加息，7月加息0.25厘的概率超出六成，9月和12月加息的0.25厘则超出八成。



今年5月以来，受美元反弹影响，纽元兑美元迎来一轮回调，由接近0.6水平回落至最低0.5815的较明显支撑位，之后收复部分跌幅，现时正于50天线及250天线附近争持。通胀回暖带动加息预期升温的情形，笔者建议纽元短线或可小注追入以捕捉回升机会，初步目标价约为0.596至0.6水平。



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