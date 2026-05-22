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郭家耀 - 港交所前景值得乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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郭家耀
6小時前
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产经 专栏
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　　港交所（388）首季收入及盈利均打破纪录，收入达82.03亿元，增长20%；盈利录得51.88亿元，上升27%。受惠现货及商品市场成交畅旺，带动交易及结算费增加，主要业务收入增长22%，EBITDA利润率亦受惠营运效率增加而升至81%水平。首季二级市场极其活跃，全季共有20个交易日的成交额突破3000亿元，当中沪深股通平均每日成交金额更创历季新高，反映内地与国际投资者参与度持续深化。多元资产平台亦表现强劲，伦敦金属交易所交易量创新高，互换通亦推动场外结算公司结算量攀至高峰。全球动荡的宏观环境下，香港凭借稳健的金融基础设施，成为投资者捕捉亚洲机遇的避风港，新股市场融资额继续位居全球领先地位。

　　展望未来，港交所将持续推动第二阶段下调股票最低上落价位及提升上市机制竞争力等战略举措，进一步巩固香港作为创新企业首选融资平台的地位，确保市场在任何周期下都能把握机遇，前景值得乐观。入巿价410元，目标价480元，止蚀价380元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

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2026-05-21 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水