朱红 - 腾讯续软 博「28657」 | 窝轮热炒特区

据报道腾讯（700）推出操作系统层级AI助手「马维斯」（Marvis），用户可通过自然语言指令，指示完成文件整理、内容处理、系统操作、跨端控制等多种任务。腾讯股价持续偏软，曾跌至438.4元，再创一年多新低。如看好腾讯可留意认购证「28657」，行使价500.5元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



媒体报道指澜起科技（6809）近一个月以来共有逾550间机构对其进行关注，上周公司接待国内外包括Blackrock、GIC、易方达、华夏等过百间机构调研。澜起股价于10天线见支持，升至500元后回落至450元水平整固。如看好澜起可留意认购证「29429」，行使价888元，实际杠杆2倍，今年11月到期；或可留意澜起认购证「29430」，行使价1188元，实际杠杆2倍，今年11月到期。



据报兆易创新（3986）有份持股的国产动态随机存取记忆体（DRAM）龙头长鑫科技更新上海科创板IPO招股说明书，正式恢复其上市审核进程。兆易股价高位反复，创新高后回落至690元水平整固。如看好兆易可留意认购证「29431」，行使价1088元，实际杠杆2倍，今年11月到期；或可留意兆易认购证「29432」，行使价1288元，实际杠杆2倍，今年11月到期。



据报道，美国联储局议息会议纪要显示，中东局势令通胀持续高企，委员普遍认为若通胀进一步恶化，加息将成为必要的政策选项。外围股市走势各异，恒指反复偏软，跌逾200点在25400点附近徘徊。投资者如看好恒指，可留意牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆40倍，28年9月到期；如看淡恒指，可留意熊证「59766」，收回价26018点，实际杠杆32倍，28年4月到期。



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朱红