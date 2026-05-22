闻风至 - 资金逆市追捧舜宇值留神 | 鲜股落镬

美股造好，三大指数全面报升，港股却告先升后回。恒生指数高开182点报25833点，惜此已是全日高位所在。大市随后持续向下，最低见25341点，挫达310点。收报25386点，跌264点，自4月初以来再度失守250天线。全日成交金额2985.5亿元。



Tesla全自动驾驶（FSD）在多个国家获批使用，标志着自动驾驶正式由测试阶段进入商业化加速期，镜头概念股舜宇光学（2382）成为资金逆市追捧对象，在昨日旧科技股集体挨沽下，逆市劲升逾9%，或为展开新升浪的重要一棍。



据报，Tesla监督版FSD（全自动辅助驾驶）获批在中国、美国、加拿大、墨西哥、波多黎各、澳洲、新西兰、南韩、荷兰及立陶宛使用。作为对手的小鹏（9868）相关负责人亦表示是「好事」，认为将可形成良性竞争，推动产业进步。



自动驾驶受捧 带来强劲憧憬



要知道，FSD的核心是「多摄像头感知系统」，要达到高阶辅助驾驶，车辆需要8至12颗镜头，甚至基于安全考量，未来趋势可能只会更多。最基本包括前视、后视、侧视、环视、车内监控（DMS/OMS）等。镜头不仅数量上升，规格亦可能要大幅提升。例如更高解析度、更大光圈、更低畸变、更高耐热与抗震能力。



从业务上来看，车规镜头ASP远高于手机镜头，毛利率亦更高。当FSD在多国获批，代表高阶ADAS与自动驾驶车型的渗透率将加速提升，单车镜头数量与价值量同步上升，形成完整的硬件升级周期。于2025年期内，舜宇整体毛利率约19.7%。其中，手机产品毛利率14.7%，可见偏低于整体；汽车产品毛利率达31.9%，远高于整体水平。



市场对此反应迅速，舜宇光学昨日逆市急升逾9%，反映资金已经着手把握这个新主题。更关键是，这个新概念可望成为中长线的强劲憧憬，当中包括三大主线，第一是自动驾驶监管环境正在全球同步放宽；第二是车载镜头是自动驾驶最核心、最不可替代的感知硬件；第三是舜宇在车载镜头领域抢占更多市场份额，能最大化捕捉渗透率提升带来的增量。



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