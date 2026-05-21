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朱红 - 中芯显著造好 留意「28774」 | 窝轮热炒特区

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朱红
13分鐘前
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产经 专栏
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　　有报道指中芯国际（981）表示基于客户需求及定单情况，公司对于今年整体营运情况更加乐观，主要是受惠于人工智能需求带动以及产业链国产化需求等。中芯股价造好，曾升逾一成高见77.45元。如看好中芯，可留意中芯认购证「28774」，行使价88.88元，今年11月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「28775」，行使价64元，今年11月到期，实际杠杆3倍。

　　晶片股普遍上升，华虹半导体（1347）升逾一成，重越10天及20天线。如看好华虹，可留意华虹认购证「28991」，行使价190元，今年12月到期，实际杠杆3倍。看淡可留意华虹认沽证「25382」，行使价100元，今年12月到期，实际杠杆4倍。

　　恒指仍受制于50天线，目前在25650点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「54674」，收回价25150点，2028年9月到期，实际杠杆46倍。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
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朱红

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