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闻风至 - 中远海能首季增长劲可跟 | 鲜股落镬

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美股3大指数隔晚回软，港股昨日回复向下走势。恒指最多跌242点，见25555点；最终收报25651点，跌146点，全日成交金额2621亿元。

　　全球油运市场正进入新一轮VLCC（超大型油轮）超级周期，运价中枢大幅上移，盈利能力全面爆发。中远海能（1138）今年首季已多赚2.07倍，至21.73亿元人民币，成为油运板块中最亮眼公司之一。

　　VLCC运价结构性上升，使中远海能成为这轮超级周期的核心受惠者，市场对其盈利弹性与估值重估憧憬正快速升温。

　　VLCC超级周期核心是「运力紧张+地缘政治+航程拉长」三重叠加，运费成本上升已成大趋势。从运力供应面来看，全球VLCC船队处于严重老化阶段，超过20年的「老龄」船只数量激增，占比创下历史新高。供应无法快速补充，而需求持续上升时，运价便会进入长周期的高位运行，形成典型的「超级周期」。

运费成本增成大趋势

　　中远海能是全球最大油运公司之一，截至2025年底，集团拥有及控制油轮运力155艘、2257.6万载重吨。集团参与投资建造的87艘LNG船舶中，已投入营运63艘LNG船舶、1066.2万立方米；另有1条光租租入LNG船舶、17.4万立方米，已投入营运。值得一提的是，该集团是船龄最年轻的航运公司之一，平均船龄只有10年左右。

　　再者，今次VLCC超级周期似乎不会是一件短期事件，而是由地缘政治与全球能源格局重塑所推动的中长期事件。首先，美伊局势短期难见和平收场，霍尔木兹海峡通行风险持续存在，油轮绕航与风险溢价将成为常态。

　　更重要的是，全球VLCC新船定单处于历史低位，船厂产能被LNG船与货柜船占据，油轮新增供应在2027年前难以大幅增加。需求强、供应紧、地缘政治不稳，使VLCC超级周期具备中长线延续性。

　　中远海能现价相当于历史市盈率20倍水平，但集团首季已赚逾20亿元人民币，相当于去年全年纯利逾50%水平，潜在爆发力强劲。

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