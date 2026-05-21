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黄德几 - 百度AI转型进入收获期｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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黄德几
13分鐘前
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产经 专栏
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　　百度2026年第一季业绩亮眼，营收321亿元人民币，一般性业务收入260亿元，按年增2%，超出预期。其中AI业务收入136亿元，占一般性业务52%，首次过半，正式成为公司核心增长引擎。李彦宏强调，AI已成为百度主要驱动力。

　　AI云业务表现最强，收入88亿元，按年大增79%，GPU云更激增184%。客户从模型训练转向实际业务应用，算力需求持续强劲。百度正扩大产能，昆仑芯P800系列晶片已规模化验证，成功支撑文心大模型5.1训练，推理效率提升逾50%。

　　AI应用业务收入25亿元，推出多款智能体产品，包括百度搭子DuMate、秒哒3.0、百度伐谋2.0及GenFlow4.0，覆盖个人与企业场景。AI原生营销收入23亿元，按年增36%，借助百度App

6.55亿月活用户，实现技术与商业深度融合。

　　自动驾驶板块同样出色。「萝卜快跑」一季度完成320万单全无人定单，按年增逾120%，累计里程超3.3亿公里，已覆盖27个中国城市，并加速拓展迪拜、伦敦等海外市场，巩固L4级领先地位。

　　盈利方面，纯利34.45亿元，非GAAP净利润43.32亿元，现金储备高达2793亿元，财务稳健。AI高速增长有效对冲传统业务压力。

　　资本市场动作频频：百度将评估香港第二上市地位升级为第一上市或双重第一上市，以符合港股通、吸引南下资金并降低海外风险。旗下AI晶片子公司昆仑芯已于2026年1月向港交所秘密提交上市申请，预计2025年收入40-50亿元，2026年翻倍至80-100亿元。分拆后百度仍控股，可独立融资并释放价值，契合国家AI晶片自主可控战略。

　　整体而言，百度AI云、应用、生态及自动驾驶多点开花，正处于转型收获阶段。文心大模型、Robotaxi商业化及AI云扩张，将提供长期增长动力。

　　技术上，股价3月底见底反弹，突破头肩底，已形成上升通道。中线目标160元，建议在100天线129.5元附近吸纳，不跌穿121.5元可续持。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几
 

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