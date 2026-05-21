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郭家耀 - 中芯目标上望85元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
13分鐘前
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产经 专栏
內容

　　中芯国际（981）第一季收入25.1亿美元，上升11.5%。期内毛利5.04亿美元，下跌0.4%，毛利率20.1%，按季增加0.9个百分点，主要是由于产品组合变动及平均售价上升所致。净利润上升5%至1.97亿美元。考虑到中低端手机、电脑与周边产品上半年市场下行，公司将降低智能手机相关晶片产量，并将产能更多调配给数据中心、电源、工业汽车等应用领域，将产能转为专用记忆体、MCU、存储相关逻辑电路等。指引方面，公司预料第二季收入环比增长14%至16%，毛利率20%至22%。基于客户需求和在手定单情况，公司对今年的整体运营情况乐观。公司将紧密跟踪客户需求，灵活调配资源，加快产品回应速度，确保在复杂环境中依然能保持高品质的交付。中芯业绩符合预期，并给出乐观经营前景指引，有利股价后市向好。目标价85元；入巿价72元；止蚀价65元。

　　笔者为证监会持牌人士，没有持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

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