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大行晨报 - 纽元续呈下行压力｜大行晨报

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　　中东局势升级带来的避险情绪在支撑美元。美国总统特朗普表示，在收到海湾国家领导人请求后，美国暂时推迟了针对伊朗的新一轮军事行动，但同时强调，美国未来仍可能需要再次打击伊朗。与此同时，美国与伊朗之间的谈判仍缺乏实质性进展，双方在核问题以及霍尔木兹海峡航运问题上仍存在明显分歧。市场普遍担忧，中东局势若持续升级，将进一步影响全球能源供应稳定。美汇指数周二升至4月7日以来最高水准，显示市场避险需求持续升温。同时，美国国债收益率维持高位运行，也进一步增强美元吸引力。由于油价维持高位且投资者担忧美伊未能达成实质性停火协定，通胀忧虑升温，美国30年期国债孳息率周二涨至5.195厘，是2007年以来最高水平，10年期美债孳息率升至一年多高位。投资者此前普遍将5厘视为30年期美债息的心理防线，目前交易员已将30年期美债息的下一个关键整数位锁定在5.5厘。而联邦基金利率期货显示市场预计联储局到12月加息的概率超过50%。

　　纽元兑美元此前连日于高位区间拉据，但至上周三终出现较为显著的下跌。技术图表见RSI出现下滑，呈现调整讯号，但还可留意目前位于0.5890的上升趋向线，倘若此区亦告失守，则很大机会纽元兑美元将开展一轮下跌走势。以四月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累计涨幅计算，

50%及61.8%的回调幅度在0.5835及0.58水平。较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679。至于上方阻力料为0.5920及0.5970，其后阻力位预料为0.60关口以至去年7月1日高位0.6122。

　　欧罗兑美元跌见至六周低点，主要受联储局可能为遏制能源引发的通胀而转趋鹰派的预期支撑，同时中东潜在和平协议前景不明也提振对美元的避险需求。技术图表所见，欧罗兑美元原先处于三角型态的末段争持，上周中跌破三角底部，亦下破了25天平均线，而RSI及随机指数仍见维持下行，均预示着欧罗短期有延伸走低的压力；尤其1.18关口在此前多日未能攻破的情况下，亦已见积聚一定程度的沽压。当前首个支持位回看1.1580，下一级料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏加的下滑，其后目标可先看1.12。较近阻力料为1.1660及1.1720，向上仍以1.18关口重要阻力，之后指向1.20关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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