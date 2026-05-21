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大行晨报 - 金价短线仍不建议追入｜大行晨报

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　　美国4月上游通胀加速上升，受中东地缘局势推动能源价格上涨所影响，美国4月生产者物价指数（PPI）升至6%，创下2022年以来的最快增速。制造业亦展现韧性，纽约州5月份制造业活动以4年来最快速度扩张。美国总统特朗普威胁将在未来几天恢复对伊朗打击，北约据悉讨论协助船只通过霍尔木兹海峡的可能性。而随着环球投资者对通胀加速的担忧加剧，恐慌情绪引发全球债券市场抛售，30年期美国国债收益率一度飙升至5.1985%。这一水平上一次出现，还是在2007年时全球金融危机爆发前夕。

　　在经历数周抛售后，全球政府债券收益率已被推升至多年高位。由于担忧战争推动能源价格飙升及担心财政赤字问题，投资者如今要求获得更高回报，才愿意持有长期债券，市场预期利率将长期维持在高位，消息利淡金价。现货金价周三盘中一度低见每盎司4453.73美元，创下今年3月底以来的新低。笔者早前曾建议投资者短线宜观望金价走势。

　　金价短线仍不建议追入。通过观察现货金价日线图，金价在今年3月中跌穿50天线之后，持续于250天线上方及50天线下方区间上落，未能成功升穿50天线。金价短线不排除仍于每盎司4157至4690美元上落，技术上来看，金价能否重返升势要看是否能突破50天线约每盎司4690美元水平，建议投资者待金价回稳后再部署。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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