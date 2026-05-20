朱红 - 腾讯低位反弹 追「29108」 | 窝轮热炒特区

报道指腾讯云智能体开发平台中提供的Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro模型将于下周结束限时免费公测，转为正式商用服务并根据模型调用按量计费。腾讯（700）股价低位反弹，一度重上20天线高见468.8元。如看好腾讯可留意认购证「29108」，行使价588元，实际杠杆8倍，今年11月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆8倍，今年10月到期。



小米集团（1810）旗下小米YU7 GT据报在德国纽柏林北环赛道创下该赛道SUV车型最快纪录，据悉YU7 GT将于小米周四晚「人车家全生态」新品发布会正式登场。小米股价连日受制于20天线，在30.6元附近窄幅徘徊。如看好小米可留意认购证「26635」，行使价47.9元，实际杠杆7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



据报道美国总统特朗普取消原定周二对伊朗发动袭击的计划，称双方正就结束冲突进行严肃谈判。外围股市个别发展，恒指未见明显方向，续沿50天线约25800点水平整固。如看好恒指可留意牛证「56831」，收回价25295点，实际杠杆47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆29倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58493」，收回价26608点，实际杠杆22倍，28年4月到期。



据报中国电信（728）近日推出系列试商用Token套餐，包括面向开发者及中小微企业客户、个人及家庭、电讯生态伙伴等三方面，月费介乎9.9元至299.9元人民币。中国电信表现反复，创近月新高后遇沽压，在5.7元水平徘徊。投资者如看好中国电信，可留意国信认购证「29212」，行使价6.68元，实际杠杆7倍，今年12月到期。



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朱红