闻风至 - AI基建概念股选中通服 | 鲜股落镬

近日三大中资电讯商公布AI Token套餐，为中资电讯业注入新憧憬。中国通信服务（552）是高息股，亦是AI算力基建概念股，其现价股息率高达5.6厘水平，市盈率仅约7.7倍，或成财息兼收之选。



三大中资电讯商近日公布AI Token套餐，将AI模型能力商品化，让企业与个人可以像买流量一样购买AI服务。这个动作不只改变AI的使用方式，更为电讯业带来新一轮增长想像。



中通服是中国电信系旗下的ICT基建服务商，主营通讯网络建设、数据中心工程、智慧城市、云网融合与运维服务，是AI基建的工程承包端。AI Token套餐越普及，算力需求越分散，电讯商就越需要扩建IDC、升级光纤、增加边缘算力节点。也就是说，AI需求越热，后端工程越多。



公司收入中，电讯基建服务收入工程占比近5成，虽然业务表现稳定，但奈何5G投资高峰期已过，本应未来憧憬大减。然而在AI Token套餐推出后，意味算力需求将持续下沉，数据中心、光纤网络、云网融合等基建需求会同步上升，为中通服增添不少潜在憧憬。



中通服在业绩公告亦提到，随着数码中国战略的深入实施，数码讯息基础设施建设步伐加速，产业数码化蓬勃发展，节能降碳及干线光缆网络建设需求加大，集团在国内非运营商集客及海外市场也将迎来新增长机遇。



中银国际的报告指出，考虑到未来两至三年电讯投资放缓，该行下调中通服今明两年盈利预测8.1%及11.8%，目标价由5.15元下调至4.57元，相当于2026年预测市盈率7.5倍，重申「买入」评级，对其中期增长维持乐观看法，并看好AI算力基建需求。



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