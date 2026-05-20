陈永陆 - 中国宏桥派息慷慨 | 开工前落盘/头条名家本周心水

近日大市调整，是中长线吸纳优质股良机。其中，中国宏桥（1378）去年度业绩表现出色，加上派息慷慨，值得留意。



集团去年收入1623.54亿元（人民币，下同），按年增长4%；股东应占净利润226.36亿元，按年增长1.2%，每股基本盈利2.3842元。虽然氧化铝价格下跌拖累毛利率整体降至25.6%，但铝合金板块毛利率升至28.56%。期内，集团的铝合金产品销量582.4万吨，平均售价升3.8%至18216元/吨，收入约1061亿元；氧化铝销量大增22.7%至约1340万吨，收入约388亿元。财务结构持续优化，资产负债比率降至42.2%，净债务减21.7%至199.2亿元，现金及等价物增至511.9亿元。整体来说，集团一体化产业链优势明显，几内亚西芒杜铁矿项目贡献多元化收益。集团积极回购股份，2026年5月已多次执行，彰显管理层信心。



现价吸纳 部署中长线



另一方面，集团绿色转型加速，云南低碳产能扩张、NEUI600+超级电解槽运行及AI智慧生产应用，强化成本与碳竞争力，符合双碳政策方向。由于2026年全球铝市供需仍偏紧，而中国电解铝产能接近天花板，海外地缘政治及能源扰动限制新增供应，需求则受新能源车、光伏、风电及电网驱动。有预测LME铝价维持高位，中国铝均价有望在22500至23500元/吨区间运行，氧化铝成本下行红利延续，电解铝吨利润空间扩张。



中国宏桥在营运上整体成本低，同时受惠于一体化及绿色产能优势，预期今年盈利依然乐观，EPS增长仍然显著。近期受大市影响，股价回落至现水平，接近今年的支持区域，预期息率升至约9厘，估值相当吸引。中国宏桥基本面未变，而且显示高附加值产品贡献突出，加上过去一直派息慷慨，全年派息率约65%，股息率具吸引力，值得现价吸纳作中长线持有。



资深独立股评人

陈永陆