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邓声兴 - 联通估值修复空间广阔｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2小時前
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产经 专栏
內容

　　世界电信日当天，三大运营商同步推出AI Token套餐，通讯行业从「管道提供者」向「算力服务商」的历史性跨越，其中中国联通（762）的转型尤其值得关注。联通上海公司升级发布「UniAI·智联申城2.0」，从MaaS全面转向Token服务，并针对OPC（一人公司）推出专属优惠套餐，直击算力成本痛点。Token已成为数字经济核心价值载体，「Token工厂」赛道正被运营商凭借网络与算力优势卡位。联通一季度业绩虽受增值税调整影响，营收1028亿元微降0.5%，归母净利润48.85亿元倒退17.6%，但算力业务收入达154亿元，按年增长8.3%，智算规模达45 EFLOPS，建成7个百兆瓦级AIDC园区；其车联网卡搭载智能汽车数量突破1亿辆，覆盖92间车企，月接口调用超20亿次，建成全球最大车联网基础设施，完成向智能汽车数字底座的战略升级。

　　此外，位于琶洲的联通安全产业园即将动工，以「一栋楼就是产业园」模式打造大湾区数字安全标杆。联通正从传统运营商蜕变为「连接+算力+AI+安全」的综合数字服务商。随着算力业务占比持续提升，估值修复空间广阔，值得长线收集。目标价9.2元，止蚀价7.5元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴

 
 
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2026-05-19 02:00 HKT
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