大行晨报 - 澳元短线50天线为关键｜大行晨报

美国与伊朗的和平谈判仍陷僵局，现阶段双方依然存在巨大分歧。特朗普取消原定周二对伊朗发动袭击的计划，并称目前双方正就结束冲突进行严肃谈判。不过据彭博报道，特朗普表示不考虑对伊朗作出任何让步。近期英债抛售和油价持续上涨外，美国30年期国债收益率同样上涨，并徘徊在2023年以来最高点附近约5.15%水平。投资银行巴克莱警告，如果美国经济保持强劲，30年期美债收益率不排除升至20余年来最高水平。另外，投资者担心霍尔木兹海峡航运持续受阻，将会令油价持续高企推高通胀风险，最后可能迫使央行加息。美汇指数本周以来持续于99水平上方徘徊，早前被特朗普提名的沃什（Kevin Warsh）于本周五将宣誓就任联储局新一任主席。



央行：通胀风险仍偏上行



受债息飙升所影响，多只外币兑美元短线出现不同程度的回落，当中澳元由4年高位约0.7278回落，不过仍是今年以来表现最佳的货币之一。澳洲央行5月议息会议时曾宣布加息0.25厘，将央行现金利率升至4.35厘，今次加息为央行第三次上调利率，结果符合市场预期。央行称国内物价于过去的一段时间明显升温，今年以来受到中东地缘政治影响，能源价格大幅上涨，进而加剧了通胀。



官员表示，现时通胀风险仍偏向上行。市场解读为澳央行本次为鹰派加息，澳元亦在议息后短暂冲高至4年来的高位。不过执笔之时正于0.711水平上落，暂时企稳于50天线之上。笔者认为澳元短线能否重拾升势要视乎能否企稳于50天线水平；中长线来看，我们认为今年下半年澳元兑美元有望上试0.74水平。



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