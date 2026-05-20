大行晨报 - 美元高位震荡 观望美伊谈判｜大行晨报

美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗达成协议以阻止德黑兰获得核武器的可能性很大。就在数小时前，他曾宣布已推迟原定的军事行动，以便为谈判留出空间。另一边厢，伊朗外交部发言人周一证实，德黑兰方面的立场已通过巴基斯坦传达给美方，但未透露具体细节。一位要求匿名的巴基斯坦官员表示，伊斯兰马巴德已向双方转达了一项新提议，但进展缓慢。此外，伊朗半官方塔斯尼姆通讯社报道称，华盛顿已同意在谈判期间豁免对伊朗石油出口的制裁，但一名美国官员否认这说法。



美元周一走低，投资者关注伊朗局势演变及全球央行可能进一步收紧货币政策的预期。沃什将于22日宣誓就任美联储主席，市场正观察新任美联储主席沃什是否会在必要时对更高通胀作出反应；沃什曾表示仍有降息空间，但持续通胀可能令此希望落空。目前市场预计美联储12月前加息的概率接近50%。



日本官员周一表示，已做好准备随时应对外汇市场过度波动，同时承诺在买入日圆、卖出美元的干预行动中，注意避免推高美国国债收益率。日本央行资料显示，自4月30日启动新一轮干预以来，东京方面可能已投入近10万亿日圆。日圆在5月初升至155后已回吐逾半涨幅，当前又复逼近160关口，市场视为干预警戒线。



美元兑日圆仍然继续走高，技术图表已见MACD上破讯号线，RSI维持上行，5天平均线升破10天平均线形成黄金交叉，估计美元兑日圆短线续呈上行倾向。较近阻力料为160关口及106.80，其后阻力将留意162以至162.80水准，进一步看至165。较近支撑预估在158.60及158，下一级指向100天平均线156.70及155水准。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步逼近此区，这将视为短期重要阻力，故留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看0.7760及0.70.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。阻力位留意200天平均线0.7920，关键指向0.8000/0.8050水准，下一级看至0.8150。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇