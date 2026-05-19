邓声兴 - 中海油候低吸 上望30元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

中海油（883）首季财报归母净利润390.44亿元，按年增长7.08%，实现油价按年上升4.5%及油气净产量再创历史新高，充分印证其抵御地缘风险、把握高油价环境的强劲盈利能力。公司自主研发的国内首套1500米水深级钻井隔水管系统已于南海成功投用，标志着我国深水钻井核心装备迈入自主可控新阶段，打破了海外长期技术垄断，大幅降低深水开发成本。公司已成功完成DeepSeek-V4系列大模型私有化部署，接入自研「海能」人工智慧平台，该大模型参数量突破万亿级别，具备百万词元超长文本智能研判能力，并已接入财务一体化数智平台等核心业务系统，实现全流程全国产化算力部署，为「数智海油」战略筑牢技术底座。中海油正处于「油价上行+深水产能释放+AI赋能降本增效」的三重盈利扩张交汇点，叠加全球石化供给侧持续出清及公司38%以上稳健派息率，长线价值重估已经启动，现价仍具极高性价比，值得趁回调积极配置。目标价30元，止蚀价24元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴