Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 小米续偏软 留意「28114」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　据报小米集团（1810）周四晚将举行「人车家全生态」新品发布会，正式推出小米YU7 GT，届时亦将发布小米17 Max手机、小米首款耳夹式耳机、手环10Pro及多款智能科技家电等。小米股价仍受制10天及20天线，跌至30.5元水平徘徊。如看好小米可留意认购证「28114」，行使价39.08元，实际杠杆6倍，今年11月到期；如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　据报美国总统特朗普指中方未批准辉达H200芯片交易，而是倾向于自主研发，美国贸易代表格里尔则指，双方在会谈中没有谈晶片出口问题。华虹半导体（1347）股价表现反复，在20天线约115元水平好淡争持。如看好华虹可留意认购证「26139」，行使价153元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡华虹可留意认沽证「28989」，行使价80.8元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　国家统计局公布上月多项经济数据，工业增加值、消费品零售总额增长以及首4月固定资产投资按年均逊市场预期。恒指连跌两日，失守50天线曾低见25505点。如看好恒指可留意牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆23倍，28年4月到期；或可留意熊证「56797」，收回价26850点，实际杠杆18倍，28年4月到期。

　　理想汽车（2015）股价显著下跌，曾一度低见64.5元，创个多月新低。如看好理想，可留意理想认购证「24077」，行使价75.93元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡理想，可留意理想认沽证「24263」，行使价57.8元，实际杠杆3倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
10小時前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
9小時前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
17小時前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力骤降 消防接逾40宗困䢂报告 中电：短暂电压骤降
突发
8小時前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
13小時前
美联社
伊朗局势｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不满意但暂缓军事打击行动
即时国际
4小時前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
13小時前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
11小時前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
2026-05-18 07:00 HKT
更多文章
朱红 - 华虹绩后受压 博「28991」 | 窝轮热炒特区
　　中芯国际（981）公布第一季盈利约1.97亿美元，按年升5%，毛利率为20.1%，按季上升，但按年则跌2.4个百分点。中芯股价绩后曾逆市上升至76.65元，惟收市倒跌至71.15元。如看好中芯可留意认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意认沽证「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。 　　华虹半导体（1347）公布首季纯利2
2026-05-18 02:00 HKT
窝轮热炒特区