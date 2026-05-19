朱红 - 小米续偏软 留意「28114」 | 窝轮热炒特区

据报小米集团（1810）周四晚将举行「人车家全生态」新品发布会，正式推出小米YU7 GT，届时亦将发布小米17 Max手机、小米首款耳夹式耳机、手环10Pro及多款智能科技家电等。小米股价仍受制10天及20天线，跌至30.5元水平徘徊。如看好小米可留意认购证「28114」，行使价39.08元，实际杠杆6倍，今年11月到期；如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



据报美国总统特朗普指中方未批准辉达H200芯片交易，而是倾向于自主研发，美国贸易代表格里尔则指，双方在会谈中没有谈晶片出口问题。华虹半导体（1347）股价表现反复，在20天线约115元水平好淡争持。如看好华虹可留意认购证「26139」，行使价153元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡华虹可留意认沽证「28989」，行使价80.8元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



国家统计局公布上月多项经济数据，工业增加值、消费品零售总额增长以及首4月固定资产投资按年均逊市场预期。恒指连跌两日，失守50天线曾低见25505点。如看好恒指可留意牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆23倍，28年4月到期；或可留意熊证「56797」，收回价26850点，实际杠杆18倍，28年4月到期。



理想汽车（2015）股价显著下跌，曾一度低见64.5元，创个多月新低。如看好理想，可留意理想认购证「24077」，行使价75.93元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡理想，可留意理想认沽证「24263」，行使价57.8元，实际杠杆3倍，今年10月到期。



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朱红