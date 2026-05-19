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大行晨报 - 澳元受压下探趋向线支撑｜大行晨报

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　　美元周一早段走高，美元指数一度触及99.30上方，为自4月8日以来的最高水平。美国公布的一系列经济数据及能源价格上涨进一步加剧通胀担忧，强化了美联储利率将长时间维持在高位的预期。在通胀压力升温下，市场已基本排除年内减息可能。根据CME FedWatch工具，美联储年底前至少加息25个基点的概率已升至约50%。

观望美伊谈判进展

　　美伊谈判进展迟滞，霍尔木兹海峡重开方案悬而未决，油价维持高企震荡，令各国央行保持警惕，并引发短暂的风险规避情绪。不过，有关美伊持续和平谈判的传闻则又美元掉头回跌。据伊朗官方媒体发布的伊朗外交部发言人评论，华盛顿和德黑兰将围绕伊朗当局最近提交的一项提案进行谈判。同一消息源确认，伊朗和阿曼技术团队上周在阿曼会面，讨论恢复通过霍尔木兹海峡的安全通道。

　　英国方面，英国政治不确定性仍在加剧，英国首相施纪贤承诺继续执政，但多名工党官员已出现意图取代他。投资者对无序领导权过渡的担忧，或会压制英镑走势。英镑兑美元上周中跌破1.35关口，其后持续承压下行，跌破1.34水准。鉴于50天平均线亦为失守，英镑目前整体已脱离此前的整固格局，估计英镑续呈下行压力。支持位将会回看1.3340及1.32，下一级看至1.3150及1.30关口。阻力位先会回看1.35及1.3550，而之前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力，下一级料为1.3720水平。

　　澳元兑美元走势，从技术图表所见，RSI徘徊在50的中性线附近，MACD则继续保持平稳，似乎澳元短期作进一步上升的动力有限。汇价向下已见跌破0.72水准，此区同时亦是上升趋向线位置所在，估计澳元或将迎来较深度的调整。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.7170及0.7105，扩展至50%及61.8%则为0.7055及0.70水准。留意0.70亦是关键的100天平均线所在位置。上方阻力预估在0.7270，之后进一步料为0.7380及0.75水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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