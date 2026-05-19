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大行晨报 - 加元或再下试低位｜大行晨报

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　　中美元首会晤气氛良好，美国总统特朗普表示与中方的对话非常积极且富有成效，指中方愿意在伊朗问题上给予帮助。除此之外，双方达成一系列关于大豆、能源及波音飞机的采购定单，可望进一步缓解两国的贸易关系。

美4月就业数据强劲

　　另外，美国4月进出口价格创四年多来最大涨幅，进一步显示通胀有所抬头。虽然汽油价格飙升，但同期零售销售连续三个月增长，4月零售销售按月增加0.5%，符合市场预期，亦反映美国居民消费支出仍具有一定的韧性。

　　美国4月非农就业职位新增11.5万，胜预期，创下了2024年以来最强劲的两个月连增纪录，期内失业率持稳，报4.3%，结果符合市场预期。强劲的非农就业数据为联储局未来的利率不变提供了空间。多位联储局官员表示，现阶段局方最紧逼的是通胀风险，当前货币政策宜按兵不动。全球通胀预期升温，加上中美元首会晤之后，受市场憧憬中美贸易关系将会舒缓，美汇指数连升四个交易日，并于周一高见99.4水平，创下今年4月1日以来的新高，一众非美货币兑美元下挫，当中加元自5月以来表现较差，跌幅仅次于英镑。

　　加拿大央行4月议息会议将利率维持于2.25厘不变，是连续第4次会议按兵不动，结果符合市场预期，央行称短期通胀预期已明显上升。会议纪录显示，官员对利率保持耐心，但警告情况可能迅速改变，货币政策亦可能需要调整，以防范通胀上行的风险。美元兑加元自今年5月以来形成新一轮上升趋势，截至周一执笔之时，美元兑加元5月升幅一度达至1.2%，并成功上试50天线水平，但多项技术指标仍然未见超买，笔者认为现时仍可以买入美元，沽出加元，初步目标价为今年4月高位约1.39水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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