朱红 - 华虹绩后受压 博「28991」 | 窝轮热炒特区

中芯国际（981）公布第一季盈利约1.97亿美元，按年升5%，毛利率为20.1%，按季上升，但按年则跌2.4个百分点。中芯股价绩后曾逆市上升至76.65元，惟收市倒跌至71.15元。如看好中芯可留意认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意认沽证「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



华虹半导体（1347）公布首季纯利2092.9万美元，按年升逾4.5倍，毛利率为13%，上升3.8个百分点。华虹股价绩后下挫，曾跌逾一成低见114.6元。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「28989」，行使价80.8元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



人民银行公布前4个月人民币贷款增加8.59万亿元人民币，4月人民币贷款减少100亿元，低于市场预期，并是时隔9个月后再次录得负增长。恒指表现偏软，失守10天及20天线，回落至两万六关口附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「57192」，收回价25495点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆41倍，28年4月到期；或可留意熊证「56797」，收回价26850点，实际杠杆27倍，28年4月到期。



据报联想（992）与大卫碧咸合作启动名为「Maximum David」全球营销活动，重点展现旗下AI产品组合，以及在工作、创作、娱乐及互联方面全新方式。联想股价创新高后受压，跌至约12.5元水平徘徊。如看好联想可留意认购证「29112」，行使价17.88元，实际杠杆6倍，今年11月到期；或留意认购证「23695」，行使价12.89元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



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朱红