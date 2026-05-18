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朱红 - 华虹绩后受压 博「28991」 | 窝轮热炒特区

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朱红
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产经 专栏
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　　中芯国际（981）公布第一季盈利约1.97亿美元，按年升5%，毛利率为20.1%，按季上升，但按年则跌2.4个百分点。中芯股价绩后曾逆市上升至76.65元，惟收市倒跌至71.15元。如看好中芯可留意认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意认沽证「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　华虹半导体（1347）公布首季纯利2092.9万美元，按年升逾4.5倍，毛利率为13%，上升3.8个百分点。华虹股价绩后下挫，曾跌逾一成低见114.6元。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「28989」，行使价80.8元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　人民银行公布前4个月人民币贷款增加8.59万亿元人民币，4月人民币贷款减少100亿元，低于市场预期，并是时隔9个月后再次录得负增长。恒指表现偏软，失守10天及20天线，回落至两万六关口附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「57192」，收回价25495点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆41倍，28年4月到期；或可留意熊证「56797」，收回价26850点，实际杠杆27倍，28年4月到期。

　　据报联想（992）与大卫碧咸合作启动名为「Maximum David」全球营销活动，重点展现旗下AI产品组合，以及在工作、创作、娱乐及互联方面全新方式。联想股价创新高后受压，跌至约12.5元水平徘徊。如看好联想可留意认购证「29112」，行使价17.88元，实际杠杆6倍，今年11月到期；或留意认购证「23695」，行使价12.89元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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