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伍一山 - 恒指短期料下试250天线 | 有钱图

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伍一山
2小時前
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产经 专栏
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港股上周五大幅下挫，恒微高开2点至26391点，已是全日高位，并随即掉头下跌午后跌幅扩大，中段见全日低位25847点，大跌542点，收市反弹至25962点，以大阴烛下挫426点，全日成交金额增至3254亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25847点，高位26844点，一周累跌430点，呈上影线较长的阴烛，反映高位压力明颢。周线技术指标大致持平，MACD牛熊，熊差连续6周收窄；慢随机指数维持买入讯号；9RSI退守中轴报50.8。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056点，3月一度跌破赖行区，最低跌至24203点，其后以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，月来在20周线（26122）穿梭争持。短线而言，恒指日线图连续两日出现大阴烛，而且跌破100天线（26144），向好之势有变，预料短期会下试250天线（25585）。

　　国企指数上周五跌167点报8691点，连续两日出现大阴烛，近期向好之势已被破坏。国指一周则以大阴烛下挫198点。周线技术指标转淡，MACD双熊，熊差再度扩大，9周RSI跌破中轴报45.35。国指上周险守近期低位8624点，此关若失恐要下试8300点水平。

兖煤澳大利亚现「早晨之星」

　　兖煤澳大利亚（3668）上周五逆市升3%，收报37.7元，券商指公司多项正面因素正在显效，今年首季权益煤炭销量表按年仅跌2.4%至8.2百万吨，其中动力煤销量更持平。此外，煤炭市场价格按季上涨，部分可归因于美以伊战争影响，预期公司第2季煤炭平均售价将明显反映相关情况。走势上，股价今年1月开展升浪，3月尾大升至49.08元超卖，翌日以「黄昏之星」展开调整，上周四跌至35.56元出现锤头，上周五以大阳烛上升构成「早晨之星」，MACD熊差收窄利好，现价买入，目标价50元，跌破35.56元止蚀。

伍一山

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