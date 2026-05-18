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黄德几 - （6082）壁仞候43元吸纳 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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黄德几
2小時前
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产经 专栏
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　　壁仞科技（6082）为内地领先通用智能计算解决方案提供商，具备强大技术壁垒与市场定位，产品已实现多款量产，这些产品广泛应用于AI数据中心、云计算、电信、金融科技、能源等关键行业，已规模部署于全国多个智算集群，支持大模型训练、推理及科研创新。公司拥有超过1500项专利申请，授权超600项，研发人员占比高达83%，软硬件协同创新体系日臻完善，致力打造国产智能计算产业生态。

　　技术走势方面，笔者3月曾作推介，而壁仞顺利升抵60元目标后，出现获利回吐，上周五失守20天线，未持有者可候低43元水平吸纳，反弹阻力60元，若跌穿39元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

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