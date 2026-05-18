邓力文 - 比特币临界点 | Exchange²

从最近流出的数据看，AI的资本开支（CAPEX）占GDP比重正呈现直升机式拉升。中美两国进行的疯狂注资。在美国，微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOGL）等超大规模云服务商的CAPEX预算正以几何级数增长，预计2028年将突破800亿美元关口。在中国，资金正从崩溃的房地产市场大举搬家，银行信贷正加速流向工业与技术研发，试图在机器智能与电力基建上反超美国。根据最新的电力需求预测，到2030年，中美两国数据中心的耗电量将分别激增130%与170%。算力成本越降，需求反而呈指数级爆发。



中国人民银行（PBOC）的资产负债表正进入新一轮扩张周期，预示着未来两年人民币流动性将如洪水般涌入基建与技术研发。与此同时，美国虽然面临外国主权国家减持美债的结构性压力，但国内大型银行的吸纳能力依然强劲，这种「左手换右手」的机制，实际上是通过放宽监管（如eSLR）来变相印钞，可能变相推动央行陷入印钞循环。联储局与人民银行必须维持宽松的金融环境。数据显示，PBOC的资产负债表与债券收益率正产生强烈的领先关联，预示着人民币流动性将持续攀升。与此同时，美国的金融帐户（Financial Account）缺口正被不断涌入的资本填补，以对冲外国主权国家减持美债、转投实物基建的结构性抛售。这种以法币为燃料、以AI为引擎的流动性强力针，为加密资产创造了完美的真空环境。



虽然比特币在6万美元附近徘徊时遭嘲笑，但当下单位智能成本的下降与单位法币数量的急升，正是比特币爆发的临界点。另外$HYP提供了极佳的获利机会。让你将投资转移回更稳健的比特币（BTC）核心持仓。分批套现转入BTC，是顺应大势的最佳路径。



邓力文