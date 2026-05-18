闻风至 - 昭衍新药巨大潜力待反映 | 鲜股落镬

中美元首会面结束，美国总统特朗普回国，市场认为利好消息逊预期，港股上周五即见大挫，恒生指数最多曾跌542点低见25847点，收报25962点，跌426点，大市于两万六关上运行7日后再度失守。全日成交金额增至3253.9亿元。



有「猴茅」之称的昭衍新药（6127）早前交出一份强劲季绩，或为这只一度炒上近70元水平的毒理CRO概念股打开新升浪，现价计相当于其上一财年之历史市盈率约46倍水平，完全未足以反映首季多赚4.8倍的巨大潜力。



昭衍新药首季交出亮眼成绩，期内录得净利润2.38亿元（人民币，下同），按年大增479.7%，远超市场预期。公司收入亦按年增长约10%，反映行业需求回暖、定单结构改善，加上成本控制得宜，带动利润率大幅修复，成为本季CRO板块中最亮眼的反弹指标。



昭衍之所以被市场称为「猴茅」，原因在于其在毒理评价领域的龙头地位。毒理CRO是新药研发最前端、最不可跳过的环节，而昭衍拥有全国最完整的灵长类（猴）动物资源平台之一，具备高门槛、高稀缺性的GLP毒理评价能力。公司主营业务涵盖药物安全性评价、药效学研究、药代动力学研究等临床前服务，是创新药从「概念」走向「临床」必经的第一站。



去年底曾有消息指，实验猴价格迎来暴涨，3至5岁左右的食蟹猴价格已涨至每只14万元，且年内已出现供不应求局面。当时更有传，由于CRO行业定单回暖，实验猴价格重回10万元以上。



股价有望再突破30元



据华西证券报道指出，考虑到国内持续出台鼓励创新政策叠加A+H创新药股价活跃以及IPO呈现恢复趋势，该行判断，国内需求有望在未来几年迎来边际改善，公司作为国内临床前CRO业务核心参与者之一，将能从中显著受益。



从股价走势在来，在2022年实验猴价格一度高见18.8万元，昭衍新药当时股价虽然较高位回落，仍见30至40元（港元，下同），目前实验猴价格再度冲高，加上业绩胜预期，其股价却未见反映，几项潜在利好消息随时齐齐发力令该股再次突破30元关口。



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