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大行晨报 - 纽元受制0.60关口 衍生回挫压力｜大行晨报

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　　美元上周显著走高，受助于强劲的美国数据和4月通胀数据远超出预期；美国整体CPI按年上涨3.8%，高于3月的3.3%，剔除食品和能源的核心通胀从2.6%加速至2.8%。而零售销售、每周初领失业金人数、工业生产和制造业产出均强化了美国经济放缓速度不足以让美联储放松政策的观点。此外，虽然政策制订者并未急于再次加息，但多位官员明确表示，如果未来几个月通胀继续上升，维持利率不变可能不足以应对。而在霍尔木兹海峡持续关闭的情况下，原油价格的强劲反弹，亦带来新一轮通胀压力。美元指数上周五攀上99关口，为4月8日以来最高水准。本周将会发布联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，这可能提供更深入的见解，反映政策制订者对通胀日益增长的担忧。

　　欧罗兑美元上周大幅挫跌，自周初1.1780水准附近，一路滑落，至周五一度跌见1.1617，为4月8日以来最低水准。技术图表所见，汇价原先处于三角形态的末段争持，上周中跌破三角底部，亦下破了25天平均线，而RSI及随机指数仍见维持下行，均预示着欧罗短期有延伸走低的压力；尤其1.18关口在此前多日未能攻破的情况下，亦已见积聚一定程度的沽压。当前首个支持位回看1.1580，下一级料为1.15以至3月低位1.1410水准。较近阻力料为1.1720，向上仍以1.18关口是当前的一大考验，后市需要进一步跨越此区，才可望欧罗更为接近将开展新一波上扬走势。预计延伸目标先参考4月高位1.1849，下一级阻力料为1.1930及1.20关口。

　　纽元兑美元此前连日于高位区间拉据，但至上周三终出现较为显著的下跌，触低于0.5836。技术图表见RSI出现下滑，呈现调整讯号，但还可留意目前位于0.5890的上升趋向线，倘若此区亦告失守，则很大机会纽元兑美元将开展一轮下跌走势。以4月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.5920及0.5870，50%及61.8%的幅度在0.5835及0.58水准。较大支撑预估在0.5760。至于上方阻力料为0.5920及0.5970，其后阻力位预料为0.60关口以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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