刘伟利 - 当科技把生活「优化」成空洞：High Tech Low Life的警讯 | 巨B讲投资

二十一世纪的科技像列车一样高速前进：AI承诺自动化所有重复劳动，基因编辑似乎能把疾病逐一拒诸门外，虚拟世界更说要把自由扩展到无边无际。可是不少人越来越感到——科技虽然更先进，生活却未必更有意义。这便是「High Tech Low Life」的吊诡：高科技之下，反而低生活，低到让人麻木、焦虑、疏离。



如果未来真的由AI与机械人全面接手重复性工作，生产力的确可能更快、更高。但问题是，多数人不一定因此得到更多休闲与掌控感。相反，工作可能以另一种形式回来：透过演算法排班、目标拆解与即时监控，把人变成全天候的数据节点。你不再只是完成任务，而是被持续评分、被压缩到可量化的表现指标。当工作不再带来成就感，而成为被调度的流程，人就容易陷入「忙而无得」的空转感，生活也因此变得更薄、更难感到踏实。



同时，互动与情感也在被重新定义。社交App与元宇宙让连结看似更密集，但真正的情感可能更稀薄。你在萤幕上看见更多人，却在日常里更难感到被理解；互动更快、更轻，却不一定更深。医疗科技虽可延长寿命，却未必消除内在的空虚与恐惧。焦虑可能以另一种形式延续——从「病痛的担忧」转为「数据与表现的担忧」，最后成为长期常态。就算抗忧郁药物更普遍，仍可能只是暂时缓解，而不是让生活重新获得意义。



更深层的担忧，是资本对科技的全面掌控。少数科技巨头掌握数据、演算法与基础设施，因而能决定你看见甚么、购买甚么，甚至影响你如何判断政治与价值。隐私逐步稀薄，信用分数、消费与健康数据被打包成商品；生活看似更便利，却往往被预测、被导向、被利润最大化。久而久之，创造力与自主性被效率边缘化，人际温度也被理性流程取代。当一切都能被App解决、被数据衡量，生命原本渴望的探索、挣扎与感动，反而可能变成奢侈：你不是没有时间，而是没有空间去成为真正的自己。



因此，我们需要反思：科技进步的目的究竟是甚么？若最终只是让少数拥有者累积更多财富，而多数人被安置在精致的牢笼里，那么「进步」就不再值得。技术本身没有善恶，关键在谁掌控、为何使用。未来真正需要的，可能不是更聪明的机器，而是更智慧的制度与价值观：例如保护隐私与数据权、建立职涯转型保障、让自动化成果回到社会与个人手上，并要求演算法透明与可问责。当科技服务人，而非反噬人性，我们才能避免High Tech Low Life成为日常。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利