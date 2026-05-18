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彭丽婷 - 粉岭绕道东段通车 带动建造业升级 | 零碳筑迹

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彭丽婷
2小時前
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产经 专栏
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　　香港北部都会区首个大型运输基建——粉岭绕道（东段）正式通车。这条全长4公里的交通要道，不仅刷新全球桥梁建造技术纪录，更以工程创新为引领，带动香港建造业与工程机械产业迎来升级契机，成为北都基建「基建先行、技术赋能」的重要典范，为香港融入大湾区基建网络奠定基础。

　　粉岭绕道（东段）工程历时6年，核心难点在于需跨越繁忙的港铁东铁线，既要确保施工安全，又不能影响铁路正常营运。工程团队突破技术瓶颈，采用全港首创的横向转体技术，在铁路旁预制整段桥身，再透过大型液压牵引设备，将重逾7000吨、弯曲度达33度的桥梁一次性转体就位，成功创下全球最大弯曲度转体桥的纪录。

　　据建造业议会（CIC）2026年5月工程技术报告公布数据显示，整个转体工序仅耗时两个夜间班次，全程未中断铁路营运，较传统支架施工工法缩短工期一年，减少99%铁路上空作业量，并降低5%工程成本。与此同时，项目亦全球首次应用S960国产超高强钢建造行人天桥，其强度为普通建筑钢材三倍，大幅减少建材用量与吊装难度，进一步践行绿色建造理念。

　　工程技术的突破离不开工程机械装备升级与产业链深度参与。是次项目集中应用智能起重机、自动化牵引系统、BIM智慧工地平台等先进设备，推动香港建造机械由传统重型设备向智能化、精准化、绿色化升级。内地工程机械龙头（包括总承建商中国铁建（含中铁十五局）、桥梁转体系统供应商中船双瑞特装，以及现场大型吊装、转体配套设备主要提供商三一重工、徐工集团、中联重科等龙头企业）全程深度参与。这不仅协助香港破解市区施工难题，同时为内地高端工程装备开拓本地市场。

　　根据发展局2026年北都基建规划白皮书，香港每年基本工程开支约1200亿港元，其中北部都会区未来十年基建投入占比超过6成，预计带动工程机械租赁、销售、维保及智能化改造需求，年均增长达8%。业界人士指出，随着粉岭绕道东段通车，北都千亿基建潮正式展开，MiC组装合成、智慧工地等新技术加速推广，具备智能设备操作与BIM应用能力的企业与从业者将抢占先机。

　　香港工程师学会2026年技术通报表示，粉岭绕道的工程技术突破，已纳入建造业技术标准指引，为未来市区跨铁基建提供重要参考。这一工程落成不仅标志本地工程技术重大跨越，更为建造业及工程机械产业注入新动力，推动香港建造业突破传统限制，迈向高质量发展新阶段。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

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