关志康 - 冷水背后——父母的泪水与焦虑 | 神耆商机

慈善晚宴上，台上几位小朋友落力表演，歌声未必完美，却换来阵阵掌声。一位50岁的医生笑言：「这一代真幸福。我们父母那辈总爱泼冷水，哪会懂得鼓励。」



《星岛》一项调查显示，32%受访者认同赞美能提升孩子自信；但同时有26%因怕孩子「唔听管教」而不赞；19%担心「赞坏」；17%怕子女变得骄傲。数字背后，正好反映出香港传统育儿文化的一大特色——「泼冷水」。



退休银行家分享自身经历：当年升职加薪，兴冲冲向母亲报喜，对方第一句却是：「下个月会唔会减人工㗎？」；考全班第一，父亲没有赞赏，反而追问：「全级第几？」最后再补一句：「下次都系咁先算啦。」对上一代来说，这些话未必是刻意打击，而是他们习惯了用「风险管理」的角度看待一切。



有社工指出，四、五十年代成长的一代，经历过战乱、饥荒与经济动荡，深知「今日有饭食，唔代表听日都有」。这种不确定性塑造了他们强烈的危机意识，令他们对成功保持警惕。子女分享喜悦时，他们首要联想的往往不是成就，而是变数：会否只是一时好运？之后会否打回原形？这种「泼冷水」其实是一种保护机制。



父母怕子女骄傲、怕太顺利会自满、怕从高处跌落时更痛，故宁愿先打「预防针」，以否定代替鼓励。子女升职，父母提醒公司是否稳健；买楼，则忧心加息压力；计划旅行，总不忘泼一句：「世事咁乱，如果打仗就无得去啦。」出发点是关心，但长期下来，孩子感受到的却常常是扫兴和负能量。



退休银行家笑言：「我老婆有个花名叫『琴王』，意指凡事皆可『弹』（挑剔）。其实，我们这代人的泼冷水是『先天下之忧而忧』，唯恐孩子耽于安逸。这份『放负』虽出自好意，但若未经包装，即使初衷是保护人，最终却可能消磨了人的志气，令彼此扫兴。」



健康教育基金会主席

关志康

