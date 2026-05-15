郭家耀 - 中海油季绩理想可留意 | 开工前落盘/头条名家本周心水

中海油（883）首季纯利391.44亿元人民币，增长7.1%，期内营业收入增长8.6%至1160.79亿元人民币。受实现油价与油气销售上升影响，油气销售收入约970亿元人民币，增加9.9%。季内，中海油实现净产量2.05亿桶油当量，上升8.6%，再创历史新高。其中，中国净产量和海外净产量分别增加7%和12.3%，主要是垦利10-2、圭亚那Yellowtail等油气田的产量贡献。受中东局势影响，国际油价3月份大幅上升，之后高位震荡。首季中海油平均实现油价为每桶75.92美元，按年上升4.5%，季内桶油主要成本为28.41美元。中海油首季资本支出约330.2亿元人民币，增长19.1%，主要由于勘探井、调整井工作量加快部署和产能建设提速。受惠油价上升及强劲产量增长，加上成本持续受控，中海油业绩表现理想。



中东局势不明朗，油价持续高企，有利中海油业绩预期进一步上调，带动股价表现向好。入巿价26元，目标价30.5元，止蚀价23.5元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀