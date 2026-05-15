朱红 - 中芯绩前反复 留意「24258」 | 窝轮热炒特区

中芯国际（981）周四公布季度业绩，公司股价绩前表现反复，早段升越76元后遇沽压，失守10天线跌至71.5元水平好淡争持。如看好中芯，可留意中芯认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



阿里巴巴（9988）第4季普通股股东净利润为254.76亿元人民币，按年增长逾倍，首席执行官吴泳铭预计未来一年AI产品收入占比将突破50%，成为阿里云收入增长主要引擎。阿里股价绩后造好，曾升至144元创两个多月新高。如看好阿里，可留意阿里认购证「28998」，行使价175.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28776」，行使价116元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



市场关注国家主席习近平与来华进行国事访问的美国总统特朗普会谈成果。恒指早段高见26844点创两个多月新高，其后在26400点附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛证「53445」，收回价25888点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「54343」，收回价25788点，实际杠杆36倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「65611」，收回价27105点，实际杠杆32倍，28年4月到期。



人工智能（AI）板块股份表现各异，智谱（2513）股价高位反复，早段再创上市新高后遇沽压，倒跌至1090元水平整固。如看好智谱，可留意智谱认购证「28387」，行使价1999元，实际杠杆2倍，今年10月到期；或可留意智谱认购证「28389」，行使价1688元，实际杠杆2倍，今年10月到期。



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朱红