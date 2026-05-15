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闻风至 - AI带动需求东岳可受惠 | 鲜股落镬

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大市走向令人意外，恒生指数大幅高开，早段最多升456点见26844点。其后掉头持续回落，尾市更曾倒跌22点见26366点。收报26389点，微升0.6点。全日成交金额3067亿元。

　　AI伺服器液冷的材料需求正在快速上升，而东岳集团（189）的高端PTFE与HFE产品正在AI算力场景发光发亮，该公司正从「雪种概念股」，变身成为「AI液冷材料概念股」。

　　市场似乎经常忽略东岳作为氟化工龙头的地位。由于氟化液属不导电液体，伺服器可以直接浸泡其中而不发生短路。随着AI算力暴增，伺服器功耗从500W跨入1000W时代，风冷已无法满足数据中心的散热需求。据集邦咨询报告指，2026年AI晶片液冷渗透率料将达到47%。

　　资料显示，液冷系统的核心材料是氟化液（HFE/HFO）与PTFE、PVDF、FEP等含氟聚合物。这些材料具备耐高温、不导电、耐腐蚀、与冷却液相容等特性，已逐步成为AI伺服器的标准配置。

　　东岳过往定位为「制冷剂＋有机硅」的雪种相关化工企业，但真正值得市场重估的，是公司在高分子材料板块的深度布局。高分子材料包含PTFE、PVDF、FEP等高性能含氟聚合物，正是AI液冷、半导体、电子级应用的核心材料。

　　据2026年行业报道，该公司正在量产用于AI算力的高端PTFE，用途包括冷板密封件、阀体、绝缘件等液冷系统核心部件。

　　于2025年期内，东岳收入总额为143.5亿元（人民币，下同），按年仅升1.2%。当中，制冷剂表现较佳，是支撑业绩的主力，收入按年升52%、经营利润22.9亿元；高分子材料（即含氟高分子材料）却未见成绩，去年收入仅升2.7%、经营利润3.56亿元。值得关注是，高分子材料板块包含PTFE、PVDF、FEP等AI伺服器液冷的核心材料，预料将受惠液冷需求持续增长的巨大憧憬。

　　东岳昨日收市价12.33元计，相当于历史市盈率约11.3倍水平，参考近年潍柴动力（2338）等传统股份亦受惠AI产业而估值高达29倍市盈率，东岳上望空间不低。

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